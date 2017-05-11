В Самаре на пересечении Авроры и М. Тореза «Hyundai» протаранил «Приору»

Полицейские Самары устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадало два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 10 мая, в 10:00, в Советском районе Самары, на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза, 56-летний водитель автомобиля «Hyundai Sonata», следовавший со стороны улицы Гагарина, поворачивая налево в направлении улицы Карбышева, нарушив правила очередности проезда регулируемого перекрестка, столкнулся с автомашиной «Lada Priora» под управлением 49-летнего мужчины.

В результате дорожной аварии 58-летняя пассажирка иномарки и 24-летняя пассажирка «Приоры» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи назначили пострадавшим амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения автомобилей оба водителя находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.