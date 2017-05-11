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11:39 (мск), источник: Volga News

В Тольятти врачи «скорой» спасали двухлетнего малыша, глотнувшего раствор уксуса

В среду, 10 мая, в десятом часу вечера, по предварительным данным, в квартире по ул. 70-летия Октября понадобилась помощь двухлетнему малышу, хлебнувшему уксус.

Прибывшие на вызов врачи тольяттинской «скорой» оказали ребенку помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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