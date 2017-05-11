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12:19 (мск), источник: РБК

Хакер рассказал о предложенной за признание во взломе Клинтон сделке

По словам арестованного в Праге и обвиняемого в краже данных компаний из США россиянина, в ходе допросов ему предлагали признаться в том, что он «по приказу Путина» и в интересах Трампа взломал почту Хиллари Клинтон.

Арестованный в Праге россиянин Евгений Никулин, выдачи которого требуют власти США, рассказал о попытках убедить его взять на себя ответственность за взлом электронной почты кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Письмо с описанием допросов, в ходе которых ему были сделаны эти предложения, содержащийся в чешской тюрьме россиянин передал редакции пражского телеканала «Настоящее время».

В документе утверждается, что впервые такое предложение было сделано неизвестным человеком, которого сам Никулин называет «Агентом», на допросе, состоявшемся в середине ноября 2016 года, через несколько дней после проведения в США выборов президента, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп.

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«Вы должны будете заявить, что вы сломали почтовый ящик Хиллари Клинтон для Д. Трампа по приказу В. Путина, вы должны согласиться с экстрадицией в США, тут мы снимем все обвинения дадим вам квартиру и деньги, американское гражданство», — описывается сделанное «Агентом» предложение в письме Никулина.

По словам россиянина, он отказался пойти на предложенную ему сделку, однако «Агент» сказал, что «они еще придут».

Следующий разговор с «Агентом», по словам Никулина, состоялся 7 февраля 2017 года, то есть уже после того, как Трамп занял пост президента США. На этот раз россиянину якобы предложили в обмен на решение проблем связанных с предъявленными обвинениями взять на себя и взлом серверов Демократической партии.

«Вы должны сказать, что это вы сломали почту Х. Клинтон, что вы подготавливали и проникли в демократическую сеть и избирательные участки по приказу Путина, вы назовёте имена сообщников, согласитесь с экстрадицией, а в Америке мы решим все вопросы, будете жить в квартире и мы всем вас обеспечим», — описал Никулин новое предложение «Агента», от которого россиянин, по его словам, вновь отказался.

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По данным «Настоящего времени», в феврале 2017 года чешские СМИ подтвердили, что сотрудники ФБР допрашивали Евгения Никулина в присутствии чешских полицейских, при этом обвиняемого спрашивали о его возможных сообщниках в Европе.

Чешские власти задержали россиянина Евгения Никулина в октябре 2016 года, после чего Россия и США одновременно подали запросы о его выдаче. Минюст США обвиняет Никулина во взломе и нанесении ущерба компьютерам компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и в краже при отягчающих обстоятельствах личных данных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание россиянина «очередным свидетельством развернутой правоохранительными органами США охоты за российскими гражданами по всему миру». Она также подчеркнула, что ​Россия активно работает с властями Чехии, чтобы не допустить экстрадиции россиянина в США.

Сегодня, 11 мая, в тюрьме Панкрац в Праге состоится выездное заседание суда, которому предстоит решить, какой именно стороне должен быть выдан Никулин.

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