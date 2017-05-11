Хакер рассказал о предложенной за признание во взломе Клинтон сделке

Арестованный в Праге россиянин Евгений Никулин, выдачи которого требуют власти США, рассказал о попытках убедить его взять на себя ответственность за взлом электронной почты кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Письмо с описанием допросов, в ходе которых ему были сделаны эти предложения, содержащийся в чешской тюрьме россиянин передал редакции пражского телеканала «Настоящее время».

В документе утверждается, что впервые такое предложение было сделано неизвестным человеком, которого сам Никулин называет «Агентом», на допросе, состоявшемся в середине ноября 2016 года, через несколько дней после проведения в США выборов президента, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп.

«Вы должны будете заявить, что вы сломали почтовый ящик Хиллари Клинтон для Д. Трампа по приказу В. Путина, вы должны согласиться с экстрадицией в США, тут мы снимем все обвинения дадим вам квартиру и деньги, американское гражданство», — описывается сделанное «Агентом» предложение в письме Никулина.

По словам россиянина, он отказался пойти на предложенную ему сделку, однако «Агент» сказал, что «они еще придут».

Следующий разговор с «Агентом», по словам Никулина, состоялся 7 февраля 2017 года, то есть уже после того, как Трамп занял пост президента США. На этот раз россиянину якобы предложили в обмен на решение проблем связанных с предъявленными обвинениями взять на себя и взлом серверов Демократической партии.

«Вы должны сказать, что это вы сломали почту Х. Клинтон, что вы подготавливали и проникли в демократическую сеть и избирательные участки по приказу Путина, вы назовёте имена сообщников, согласитесь с экстрадицией, а в Америке мы решим все вопросы, будете жить в квартире и мы всем вас обеспечим», — описал Никулин новое предложение «Агента», от которого россиянин, по его словам, вновь отказался.