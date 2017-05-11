Хабаровчанина, пропавшего 9 мая, спасли дети

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Пожилого человека, пропавшего в Хабаровске 9 мая, нашли сегодня и помогли спасти трое неравнодушных школьников. Дети не прошли мимо беспомощного мужчины на улице, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник поисково-спасательного отряда «Восток» Олеся Кутепова.

— Пропавшего мужчину нашли дети. Школьники узнали горожанина по расклеянным в этом районе ориентировкам. В частности, они обратили внимание на приметную розовую рубашку. Дело в том, что дедушке стало плохо. Ребята увидели его лежащим лицом вниз в одном из сквериков на улице Герцена. Малолетние спасатели сразу же позвонили мне и сообщили о случившимся. Мимо нуждающегося в помощи мужчины не прошли трое учащихся школы № 29 из 5 В класса. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы ребята не позвонили! Потерпевшему горожанину сразу же вызвали скорую. Где мужчина находился все это время, станет известно, когда он почувствует себя лучше, — рассказала Олеся Кутепова.