Рецидивист порезал своих работодателей

10 мая потерпевшие передвигались на автомобиле с работником, нанятым для выполнения строительных работ на участке, принадлежащем одному из мужчин. Как сообщили VN.ru в
О том, что в 20 км трассы К-17 вблизи поселка
Полицейские установили, что подозреваемый в совершении преступления находится в поселке Чик Коченевского района. При поддержке бойцов СОБРа Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии сотрудники МВД блокировавали возможные пути отхода злоумышленника, что позволило задержать подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции.
Установлено, что задержанный — 42-летний житель Новосибирска, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
В социальных сетях посочувствовали пострадавшим работодателям и вспомнили историю трехлетней давности, когда на балконе одной из квартир на улице Толстого были найдены тела трех убитых человек. Неизвестные зверски расправились с семейной парой и их восьмилетней дочерью. Подозреваемым оказался мужчина, который выполнял в квартире ремонт.