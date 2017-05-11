Рецидивист порезал своих работодателей

10 мая потерпевшие передвигались на автомобиле с работником, нанятым для выполнения строительных работ на участке, принадлежащем одному из мужчин. Как сообщили VN.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, в лесополосе между гражданами на почве долговых обязательств возник конфликт, в ходе которого наемный работник нанес ножевые ранения потерпевшим, после чего скрылся с места преступления. На автомобиле раненые мужчины смогли добраться до трассы и проехать небольшое расстояние, после чего потеряли сознание.

О том, что в 20 км трассы К-17 вблизи поселка Верх-Тула в автомобиле находятся двое в мужчин с ранениями, в полицию сообщили местные жители. На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа полиции и карета скорой помощи. Потерпевших госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у доставленных мужчин в возрасте 31 года и 37 лет ножевые ранения.

Полицейские установили, что подозреваемый в совершении преступления находится в поселке Чик Коченевского района. При поддержке бойцов СОБРа Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии сотрудники МВД блокировавали возможные пути отхода злоумышленника, что позволило задержать подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции.

Установлено, что задержанный — 42-летний житель Новосибирска, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

В социальных сетях посочувствовали пострадавшим работодателям и вспомнили историю трехлетней давности, когда на балконе одной из квартир на улице Толстого были найдены тела трех убитых человек. Неизвестные зверски расправились с семейной парой и их восьмилетней дочерью. Подозреваемым оказался мужчина, который выполнял в квартире ремонт.