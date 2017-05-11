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11:57 (мск), источник: РИА Новости

На Урале арестовали женщину, жестоко избившую 90-летнюю пенсионерку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая — РИА Новости. Суд арестовал жительницу города Снежинск Челябинской области, обвиняемую в жестоком избиении 90-летней пенсионерки накануне Дня Победы, уголовное дело передано в региональное следственное управление, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

По данным прокуратуры, 8 мая судимая жительница Снежинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Знаменка, проникла в дом 90-летней пенсионерки, избила ее и похитила 340 рублей. В результате пенсионерке, награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», причинен тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время обвиняемая арестована. По требованию прокурора дело о разбойном нападении на труженицу тыла передано для дальнейшего расследования в СУ СКР по Челябинской области», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокурора Челябинской области Александра Кондратьева, уточняет прокуратура.

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