На Урале арестовали женщину, жестоко избившую 90-летнюю пенсионерку

По данным прокуратуры, 8 мая судимая жительница Снежинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Знаменка, проникла в дом 90-летней пенсионерки, избила ее и похитила 340 рублей. В результате пенсионерке, награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», причинен тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время обвиняемая арестована. По требованию прокурора дело о разбойном нападении на труженицу тыла передано для дальнейшего расследования в СУ СКР по Челябинской области», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокурора Челябинской области Александра Кондратьева, уточняет прокуратура.