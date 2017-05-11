Пермячка ударила по ноге юного футболиста

Как сообщает портал «59.ru», все случилось в 14:30. У женщина светлые волосы, на вид ей 40 лет, рост около 160 сантиметров. После того, как она ударила мальчика, его родители догнали ее и потребовали объяснений. Она ответила, что испугалась, что небольшой мячик попадает в нее. По мнению женщины, это причина бить чужого ребенка.

Агрессивную пермячку отпустили, но нога у мальчика все еще болит. Ребенка осмотрел врач, родители обратились в полицию. В данный момент ведется поиск свидетелей происшествия.