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11:57 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка ударила по ноге юного футболиста

9 мая дети из клуба «Амкар» играли с поролоновым мячиком на площади перед «Театром-Театром». В этот момент к ребенку подошла взрослая женщина и пнула его по ноге. Теперь мальчик хромает.

Как сообщает портал «59.ru», все случилось в 14:30. У женщина светлые волосы, на вид ей 40 лет, рост около 160 сантиметров. После того, как она ударила мальчика, его родители догнали ее и потребовали объяснений. Она ответила, что испугалась, что небольшой мячик попадает в нее. По мнению женщины, это причина бить чужого ребенка.

Агрессивную пермячку отпустили, но нога у мальчика все еще болит. Ребенка осмотрел врач, родители обратились в полицию. В данный момент ведется поиск свидетелей происшествия.

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