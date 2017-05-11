Две женщины пострадали в ДТП на трассе Симферополь — Ялта

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
«В результате осуществления поворота автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с автомобилем LADA 2109. В результате ДТП пострадали две женщины, жительницы поселка Пионерское (Симферопольский район)», — уточнили в министерстве.
Прибывшие к месту ДТП спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавших к автомобилю скорой помощи и обеспечили пожарную безопасность.
«В целях предупреждения возгорания топлива, огнеборцы отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств от бортовой сети и произвели смыв розлива горюче-смазочных материалов с дорожного полотна», — говорится в сообщении.
Причины ДТП на данный момент устанавливают эксперты.