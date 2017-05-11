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12:03 (мск), источник: РИА Крым

Две женщины пострадали в ДТП на трассе Симферополь — Ялта

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости (Крым). Два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в районе села Лозовое (Симферопольский район) на трассе Симферополь — Алушта — Ялта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«В результате осуществления поворота автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с автомобилем LADA 2109. В результате ДТП пострадали две женщины, жительницы поселка Пионерское (Симферопольский район)», — уточнили в министерстве.

Прибывшие к месту ДТП спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавших к автомобилю скорой помощи и обеспечили пожарную безопасность.

«В целях предупреждения возгорания топлива, огнеборцы отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств от бортовой сети и произвели смыв розлива горюче-смазочных материалов с дорожного полотна», — говорится в сообщении.

Причины ДТП на данный момент устанавливают эксперты.

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