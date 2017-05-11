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16:29 (мск), источник: Новый Калининград

Под Неманом перевернулся «Гольф», пострадали женщина и ребенок

В среду в Неманском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 08:10 на автодороге Канаш — Артемовка — Сады. Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. В результате иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу. В результате ДТП 55-летняя и 10-летняя пассажирки авто получили травмы и были госпитализированы.

Всего за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 1940 нарушений ПДД. За превышение скорости оштрафованы 1199 водителей, за нарушение правил проезда пешеходных переходов — 46, за нарушения правил перевозки детей — 5, за выезд на полосу встречного движения — 15, за проезд на запрещающий сигнал светофора-20. Оштрафованы также 86 пешеходов. Задержаны 10 нетрезвых водителей.

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