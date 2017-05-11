Пьяный новосибирец сломал пальцы полицейскому во время задержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

20 февраля в дежурную часть Заельцовского отдела полиции обратилась женщина — она рассказала, что ее избил муж в клубе «Танцуки».



Супруг пострадавшей Андрей Лопачев в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции. Полицейские потребовали выполнить необходимые действия, однако мужчина ответил отказом и направился к выходу с желанием покинуть участок.

Сотрудники полиции постарались воспрепятствовать задержанному и Лопачев применил насилие к стражам порядка. Один из полицейских получил переломы пальцев руки и ноги.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Дело направлено в суд.