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12:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пьяный новосибирец сломал пальцы полицейскому во время задержания

Житель Новосибирска предстанет перед судом за применение насилия к стражу порядка в полицейском участке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пьяный новосибирец сломал пальцы полицейскому во время задержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

20 февраля в дежурную часть Заельцовского отдела полиции обратилась женщина — она рассказала, что ее избил муж в клубе «Танцуки».

Супруг пострадавшей Андрей Лопачев в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции. Полицейские потребовали выполнить необходимые действия, однако мужчина ответил отказом и направился к выходу с желанием покинуть участок.

Сотрудники полиции постарались воспрепятствовать задержанному и Лопачев применил насилие к стражам порядка. Один из полицейских получил переломы пальцев руки и ноги.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Дело направлено в суд.

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