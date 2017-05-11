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12:07 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на улице Герцена за день произошли 2 полицейские погони

Вчера, 10 мая, на улице Герцена состоялась полицейская погоня за одним из пьяных водителей.

Внимание сотрудников ДПС привлек двигавшийся зигзагами ВАЗ-2106. На требования остановиться водитель не отреагировал и попытался удрать от силовиков, по пути едва не сбив пешеходов.

Погоня началась на улице Герцена, продолжилась на 24-й Северной и закончилась на Пушкинском тракте, где гонщик ошибся и заехал в тупик. В итоге, 42-летний житель Горьковского и его пассажирка были задержаны.

Похождий случай произошел несколько позже — ночью один пьяный водитель также решил убежать от полицейских. Mitsubishi нарушителя пролетел по улице Завертяева и Пушкинскому тракту в направлении улицы Герцена. В итоге, полицейским пришлось заблокировать ж/д переезд, на котором нарушителя и поймали.

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