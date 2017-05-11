В Омске на улице Герцена за день произошли 2 полицейские погони
Вчера, 10 мая, на улице Герцена состоялась полицейская погоня за одним из пьяных водителей.
Вчера, 10 мая, на улице Герцена состоялась полицейская погоня за одним из пьяных водителей.
Внимание сотрудников ДПС привлек двигавшийся зигзагами ВАЗ-2106. На требования остановиться водитель не отреагировал и попытался удрать от силовиков, по пути едва не сбив пешеходов.
Погоня началась на улице Герцена, продолжилась на 24-й Северной и закончилась на Пушкинском тракте, где гонщик ошибся и заехал в тупик. В итоге, 42-летний житель Горьковского и его пассажирка были задержаны.
Похождий случай произошел несколько позже — ночью один пьяный водитель также решил убежать от полицейских. Mitsubishi нарушителя пролетел по улице Завертяева и Пушкинскому тракту в направлении улицы Герцена. В итоге, полицейским пришлось заблокировать ж/д переезд, на котором нарушителя и поймали.