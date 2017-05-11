Четырех жителей Азова задержали по подозрению в мошенничествах на 400 тысяч рублей

Подозреваемые — четверо жителей города Азова (две женщины 35 лет, мужчины 29 и 36 лет).

По данным полиции, они представились хозяину квартиры социальными работниками, после чего, воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, похитили банковскую карту с пин-кодами, обналичили ее и распорядились деньгами по своему усмотрению. Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемых к совершению еще одного мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.