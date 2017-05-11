В Сызрани выясняют обстоятельства загадочной смерти 18-летней девушки

В понедельник, 8 мая, в одном из частных домов на улице Полтавской в Сызрани была найдена мертвой 18-летняя девушка, сообщает КТВ-Луч.

По предварительной информации, видимых следов насильственной смерти на теле девушки обнаружено не было. Для установления точной причины смерти тело отправили на экспертизу. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.