В машине на трассе прохожие нашли двух израненных новосибирцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Утром 10 мая жители Новосибирской области обратились в полицию — около поселка Верх-Тула в автомобиле находились двое мужчин с ножевыми ранениями.

На место срочно выехала бригада «скорой помощи», которая доставила мужчин в возрасте 31 года и 37 лет в больницу.

Полиция установила, что в этот день потерпевшие ехали на машине с работником, нанятым для выполнения строительных работ на участке, принадлежащим одному из мужчин. .

В лесополосе мужчины поругались, и наемный рабочий ударил ножом мужчин и сбежал. Раненые новосибирцы смогли доехать до трассы, после чего потеряли сознание.

Как оказалось, подозреваемый рабочий добрался до поселка Чик в Коченевском районе. Полиция задержала 42-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.