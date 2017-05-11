Пенсионерка едва не подожгла дачи в Бердске

Женщина подожгла на своем участке траву, не ожидая, что огонь молниеносно пойдет в сторону ее дачного дома и по пустырю к соседним дачам. Осознав, что не сможет тремя приготовленными ведрами с водой затушить устроенный пожар, она позвонила в оперативную службу МЧС.

«Я хотела потихоньку участок свой очистить, не напрягаясь, а трава как пошла гореть, рядом вспыхнула мусорная куча. Не думала, что огонь так пойдет», — пояснила поджигательница.

По словам пенсионерки, она знала про особый противопожарный режим в Новосибирской области и полный запрет на поджоги травы. В итоге ее оштрафовали на две тысячи рублей.

Всего с начала пожароопасного сезона в Новосибирской области ликвидированы 1432 термоточки и пала сухой растительности. К ответственности привлечены 42 юридических и 260 должностных лица, а также 797 граждан. Общая сумма штрафов составила около одного миллиона рублей.



Еще один пожар в Новосибирской области, устроенный в ночь на 11 мая, закончился далеко не так благополучно. В городе Татарске непотушенный мангал, стоявший близко к стене частного дома, стал причиной возгорания. В результате в реанимацию с ожогами 30% поверхности тела попали два мужчины. Кроме того, ожоги получил двухлетний ребенок.