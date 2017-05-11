Грабителя ювелирного магазина в Керчи поймали за три минуты
Преступник вынес из ювелирного магазина 24 золотых браслета общей стоимостью более 260 тыс руб.
Преступник вынес из ювелирного магазина 24 золотых браслета общей стоимостью более 260 тыс руб.
Сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина в Керчи, который украл у продавца ювелирного магазина лоток с 24 золотыми браслетами, общая стоимость которых составляет свыше 260 тыс руб, передает
«Выяснилось, что неизвестный мужчина подошел к прилавку и попросил продавца показать ему ювелирные изделия. После этого посетитель схватил лоток с золотыми украшениями и выбежал на улицу», — уточнили в сообщении.
Оперативные действия полицейских и бдительность граждан помогли задержать преступника через три минуты. Было возбуждено уголовное дело по ст. 161 — грабеж.
Отметим, что мужчина был ранее судим за совершение имущественных преступлений.