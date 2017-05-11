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12:30 (мск), источник: АиФ Крым

Грабителя ювелирного магазина в Керчи поймали за три минуты

Преступник вынес из ювелирного магазина 24 золотых браслета общей стоимостью более 260 тыс руб.

Сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина в Керчи, который украл у продавца ювелирного магазина лоток с 24 золотыми браслетами, общая стоимость которых составляет свыше 260 тыс руб, передает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии.

«Выяснилось, что неизвестный мужчина подошел к прилавку и попросил продавца показать ему ювелирные изделия. После этого посетитель схватил лоток с золотыми украшениями и выбежал на улицу», — уточнили в сообщении.

Оперативные действия полицейских и бдительность граждан помогли задержать преступника через три минуты. Было возбуждено уголовное дело по ст. 161 — грабеж.

Отметим, что мужчина был ранее судим за совершение имущественных преступлений.

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