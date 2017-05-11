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13:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд вынес оправдательный приговор обвиняемому в убийстве событульника нижегородцу

Установлено, что действия подсудимого являлись необходимой обороной.

Суд вынес оправдательный приговор обвиняемому в убийстве событульника нижегородцу.

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, совместное распитие алкоголя в мае прошлого года закончилось трагедией.

Между собутыльника вспыхнула ссора, один мужчина схватил в руки топор и ударил товарища по голове два раза.

Подвергшийся нападению выхватил из его рук топор. Через непродолжительное время, мужчина, найдя другой топор, вернулся в комнату и вновь нанес удар топором по голове. В ходе борьбы мужчина вновь отобрал топор и им нанес несколько ударов по голове товарищу. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от множественных рубленых ран головы.

В ходе судебного следствия Канавинским районным судом установлено, что действия подсудимого являлись необходимой обороной, в связи с чем, в его действиях отсутствует состав преступления. Подсудимый оправдан, а уголовное дело и уголовное преследование по данному обвинению прекращено.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что избивший до смерти своего односельчанина деревянной палкой после празднования Нового года нижегородец приговорен к 7 годам лишения свободы.

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