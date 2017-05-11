Экс-руководитель банка в Нижегородской области обвиняется в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями
Уголовное дело поступило в Борский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.
Уголовное дело поступило в Борский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.
Бывший руководитель банка в Нижегородской области обвиняется в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.
Как сообщает объединённая
В результате указанных действий обвиняемого с 2009 по 2011 год был причинен ущерб кредиторам банка на общую сумму более 240 млрд. рублей.
В настоящее время уголовное дело поступило в Борский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.