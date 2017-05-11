Экс-руководитель банка в Нижегородской области обвиняется в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями

Бывший руководитель банка в Нижегородской области обвиняется в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, обвиняемый единолично принимал решения о выдаче кредитов, фактически не обеспеченных залогами, подконтрольным ему формально-легитимным организациям, не осуществляющим реальную хозяйственную деятельность.

В результате указанных действий обвиняемого с 2009 по 2011 год был причинен ущерб кредиторам банка на общую сумму более 240 млрд. рублей.

В настоящее время уголовное дело поступило в Борский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.