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13:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже завели уголовное дело на компанию «Рудгормаш», задолжавшую сотрудникам 22 млн рублей

Воронежские следователи завели уголовное дело на компанию ООО УК «Рудгормаш» и её дочернее предприятие ООО «РГМ-Комплект». Руководство организаций в общей сложности задолжало своим сотрудникам более 22 миллионов рублей. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года «Рудгормаш» не платил зарплаты не менее 350 рабочим. И накопил задолженность перед ними в размере более 14 миллионов рублей.

Аналогичная ситуация сложилась и на предприятии «РГМ-Комплект». 397 сотрудников не получили от руководства компании свыше восьми миллионов рублей.

Люди не смогли мирно добиться от начальства честно заработанных денег и обратились в правоохранительные органы. Была организована прокурорская проверка, которая завершилась в начале апреля.

В итоге правоохранители пришли к выводу, что руководство предприятий нарушило закон в рамках уголовной статьи о «Полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы».

Как рассказывают стражи порядка, согласно документам организации, осенью 2016 года они имели средства на оплату труда сотрудников. Однако эти деньги направлялись на различные нужды компаний.

— В ближайшее время будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на возмещение в кратчайшие сроки причиненного материального ущерба работникам общества, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовных дел продолжается, — сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального следственного управления Юрий Шустов.

Напомним, что это не первый случай проблем с законом у данного предприятия. В мае 2016 года против «Рудгормаша» возбудили два уголовных дела. В течение полугода руководство компании не выплачивало зарплату тысяче сотрудников и задолжало им более 60 миллионов рублей.

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