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12:49 (мск), источник: Фонтанка

Обвиняемых в теракте в Петербурге этапируют в Москву

Следственный комитет увезет в Москву предполагаемых соучастников теракта в петербургском метро. С ними планируются очные ставки.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил СКР днем 11 мая, на данный момент обвинение в теракте и незаконном обороте взрывчатки предъявлено трем задержанным в Петербурге гражданам России и Киргизии. Это Махамадюсуф Мирзаалимов и Ибрагим Эрматов, о которых накануне сообщала «Фонтанка», и Бахрам Эргашев.

Сегодня планируется предъявить обвинение Азамжону Махмудову, Сайфилле Хакимову, Дилмуроду Муидинову.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВ петербургском метро произошел взрыв на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом».

По данным «Фонтанки», все фигуранты после допросов будут доставлены в Москву. Дело находится в производстве ГСУ СК России. У петербургской шестерки следователи уже интересовались знакомством с лицами, задержанными в столице, — Аброром и Акрамом Азимовыми, Садиком Ортиковым и Шохистой Каримовой. Следователи получили отрицательный ответ. После этапирования в Москву с предполагаемыми соучастниками проведут очные ставки.

Сегодня, 11 мая, в социальных сетях появилась информации о розыске еще одного вероятного организатора теракта. Якобы ФСБ установила личность Фарруха Таджибаева. Он тоже, как и считающийся смертником Акбаржон Джалилов и несколько арестованных в Петербурге выходцев из Киргизии, работал сушистом. Судя по персональной странице в соцсети, Таджибаев имел притяжение к Челябинску. Среди его десятка виртуальных друзей находится и Джалилов. Из-за этой связи пользователи соцсети уже на следующий день после теракта записали Таджибаева в пособники и оставили массу оскорбительных комментариев.

Следственный комитет не подтверждает версию о причастности Таджибаева к теракту в метро. По данным ведомства, по делу проходят десять фигурантов — шестеро из Петербурга и четверо из Москвы.

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