Без вести пропавшего 36-летнего мужчину разыскивают в Приангарье с конца января
СК расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения Александра Ружникова.
СК расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения Александра Ружникова.
Следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 36-летнего Александра Ружникова, проживающего по улице Первомайской поселка Тельма Усольского района. Мужчина ушел из дома в конце января 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Приметы пропавшего: на вид 35−40 лет, высокий рост, худощавое телосложение,
«Известно, что мужчина сел в автомобиль ВАЗ возле храма в поселка Тельма и уехал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Всем, кто располагает