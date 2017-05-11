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16:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Без вести пропавшего 36-летнего мужчину разыскивают в Приангарье с конца января

СК расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения Александра Ружникова.

Источник: irk.sledcom.ru

Следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 36-летнего Александра Ружникова, проживающего по улице Первомайской поселка Тельма Усольского района. Мужчина ушел из дома в конце января 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Приметы пропавшего: на вид 35−40 лет, высокий рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в синий пуховик со светоотражающей полосой на спине, черную вязаную шапку, черные джинсы, сапоги с прорезиненным низом и голенью цвета хаки.

«Известно, что мужчина сел в автомобиль ВАЗ возле храма в поселка Тельма и уехал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просят сообщить в следственный отдел Усолья по телефону: 8 (39563) 2−67−15.

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