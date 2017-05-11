Полиция с волонтерами ищут пропавшего новосибирца
49-летний Юрий Урдин вышел 1 мая из из дома в Ленинском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «Вконтакте».
49-летний Юрий Урдин вышел 1 мая из из дома в Ленинском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «Вконтакте».
Полиция с волонтерами ищут пропавшего новосибирца, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «Вконтакте».
49-летний Юрий Урдин вышел 1 мая из из дома в Ленинском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: Рост 166 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы темные с сединой.
Был одет: куртка синего цвета матерчатая с рукавами из кожзама, рубашка бордовая, синие джинсы, черные макосины.