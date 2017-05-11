Полиция с волонтерами ищут пропавшего новосибирца, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «Вконтакте».

49-летний Юрий Урдин вышел 1 мая из из дома в Ленинском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: Рост 166 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы темные с сединой.