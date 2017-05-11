Агрессивный пациент магнитогорской больницы напал на пенсионерок

Об этом сообщает «Первый областной». В больнице заявили, что агрессор находился в бессознательном состоянии и поступил в отделение с психозом, который развился из-за употребления алкоголя или наркотиков.

Во время приступа мужчина был агрессивен, поэтому он ушиб тех, кто стоял рядом, поскольку активно махал руками. Пытавшиеся успокоить пациента получили легкие травмы.

По заверениям главврача Михаила Щербакова, непосредственно на пациентов больной не нападал.

В медучреждении подчеркнули, что с пациентами неврологического отделения все в порядке, тяжелых травм ни у кого из персонала или больных нет. Сотрудники больницы оперативно вызвали бригаду быстрого реагирования, буйного мужчину отвезли в психиатрическую лечебницу.

Недавно пациент магнитогорской психбольницы утонул в Урале, напоминает «ФедералПресс». Во время оформления документов мужчина разбил окно и сбежал к реке, в которой его и нашли.