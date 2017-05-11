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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии начальница налоговой инспекции помогла аферистам похитить 8 миллионов

Ни один из сообщников не окажется за решеткой.

В Советском районном суде Уфы поставили точку в разбирательстве по крупному мошенничеству. На скамье подсудимых оказались четверо предпринимателей и экс-начальник межрайонной налоговой инспекции. Вместе они обчистили казну на 8 миллионов рублей.

Как удалось выяснить, с апреля 2009 года по октябрь 2010-го руководители компаний заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками — якобы поставляли им нефтепрордукты. А позже они потребовали от ФНС вернуть налог на добавленную стоимость — 8 миллионов рублей.

Начальница налоговой инспекции провернула все так, чтобы коммерсанты получили деньги из бюджета. После чего похищенные миллионы аферисты поделили между собой.

— Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — отметили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Все осужденные получили условные сроки — от 2 до 4 лет, плюс им придется вернуть похищенные деньги.

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