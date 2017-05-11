В Башкирии начальница налоговой инспекции помогла аферистам похитить 8 миллионов
Ни один из сообщников не окажется за решеткой.
Ни один из сообщников не окажется за решеткой.
В Советском районном суде Уфы поставили точку в разбирательстве по крупному мошенничеству. На скамье подсудимых оказались четверо предпринимателей и
Как удалось выяснить, с апреля 2009 года по октябрь 2010-го руководители компаний заключали фиктивные договоры с
Начальница налоговой инспекции провернула все так, чтобы коммерсанты получили деньги из бюджета. После чего похищенные миллионы аферисты поделили между собой.
— Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — отметили в
Все осужденные получили условные сроки — от 2 до 4 лет, плюс им придется вернуть похищенные деньги.