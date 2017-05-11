Полицейский сообщал ритуальному агентству информацию об умерших новосибирцах

Полицейский незаконно сообщал ритуальному агентству информацию об умерших новосибирцах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске расследуется уголовное дело по подозрению сотрудника полиции в получении взятки за предоставление организации, оказывающей населению ритуальные услуги, информации о смерти граждан.

41-летний начальник смены дежурной части Управления МВД России по Новосибирску получил от представителя ритуального агентства «Возрождение» взятку в размере 15 000 рублей за предоставление информации о наступлении смерти двух человек.

10 мая было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия).

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование дела продолжается.