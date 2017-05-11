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13:34 (мск), источник: dostup1.ru

Житель Миасса получил 15 лет за убийство обидчиков своей бабушки

По версии убийцы, родственники избивали престарелую женщину, в квартире которой проживали, и отбирали ее пенсию.

Житель Миасса (Челябинская область) приговорен к 15 годам колонии строгого режима за убийство своего дяди и его сожительницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Алексей Скобочкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 105 УК — “Убийство двух лиц”. Челябинский областной суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на один год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, в ночь на 12 июня 2016 года Скобочкин, находясь в квартире, где проживал его дядя, распивал вместе с ним и его сожительницей спиртное. Между родственниками произошла ссора, племянник взял металлическую перекладину и начал избивать дядю и его женщину. Затем он задушил обоих полотенцем.

«Осознав, что совершил убийство, Скобочкин решил вывезти тело дяди за город. По дороге автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые обнаружили завернутый в палас труп мужчины. Полицейским злоумышленник признался, что совершил убийство двух человек — тело женщины он оставил в квартире», — рассказали в суде.

По версии убийцы, он расправился с дядей и его сожительницей из-за того, что они избивали бабушку, в квартире которой проживали, и отбирали ее пенсию. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, в том числе, их аморальное поведение по отношению к престарелой женщине.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд.

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