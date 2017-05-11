Житель Миасса получил 15 лет за убийство обидчиков своей бабушки
По версии убийцы, родственники избивали престарелую женщину, в квартире которой проживали, и отбирали ее пенсию.
По версии убийцы, родственники избивали престарелую женщину, в квартире которой проживали, и отбирали ее пенсию.
Житель Миасса (Челябинская область) приговорен к 15 годам колонии строгого режима за убийство своего дяди и его сожительницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Алексей Скобочкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 105 УК — “Убийство двух лиц”. Челябинский областной суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на один год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.
Напомним, в ночь на 12 июня 2016 года Скобочкин, находясь в квартире, где проживал его дядя, распивал вместе с ним и его сожительницей спиртное. Между родственниками произошла ссора, племянник взял металлическую перекладину и начал избивать дядю и его женщину. Затем он задушил обоих полотенцем.
«Осознав, что совершил убийство, Скобочкин решил вывезти тело дяди за город. По дороге автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые обнаружили завернутый в палас труп мужчины. Полицейским злоумышленник признался, что совершил убийство двух человек — тело женщины он оставил в квартире», — рассказали в суде.
По версии убийцы, он расправился с дядей и его сожительницей
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд.