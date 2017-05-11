В Перми мальчика сбил микроавтобус
11 мая утром на улице Соликамской микроавтобус «Мерседес Бенц» сбил девятилетнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
11 мая утром на улице Соликамской микроавтобус «Мерседес Бенц» сбил девятилетнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
В 07:05 по улице Соликамской со стороны улицы Одесской в направлении улицы Мостовой двигался микроавтобус. За рулем был мужчина 1966 года рождения. Возле дома № 7 по улице Соликамской он сбил девятилетнего пешехода.
По предварительным данным ГИБДД, ребенок переходил проезжую часть справа налево в неустановленном месте. В результате ДТП мальчик доставлен в больницу с открытым переломом.
По факту случившегося проводится проверка.