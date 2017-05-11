В Перми мальчика сбил микроавтобус

В 07:05 по улице Соликамской со стороны улицы Одесской в направлении улицы Мостовой двигался микроавтобус. За рулем был мужчина 1966 года рождения. Возле дома № 7 по улице Соликамской он сбил девятилетнего пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, ребенок переходил проезжую часть справа налево в неустановленном месте. В результате ДТП мальчик доставлен в больницу с открытым переломом.

По факту случившегося проводится проверка.