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13:44 (мск), источник: УралПолит.ру

Директору сухоложского МУПа заменили штрафом уголовное дело

СУХОЙ ЛОГ, 11 мая, ИА УралПолит.Ru. Суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении директора сухоложского МУПа «Горкомхоз», который подозревался в нецелевом расходовании бюджетных средств и нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды.

«Суд, рассмотрев представленные материалы, принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении директору муниципального унитарного предприятия меры уголовно — правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в ходе расследования подозреваемый полностью возместил причиненный им ущерб путем выполнения работ по благоустройству городского округа Сухой Лог, а также загладил причиненный вред путем проведения мероприятий по восстановлению и сохранению окружающей среды. При этом следователи учли, что он впервые совершил инкриминируемые ему преступления.

Напоминаем, Алексей Кузнецов в 2015 — 2016 годах допустил нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на благоустройство территории городского округа. Кроме того, он допустил нарушения при хранении твердых бытовых отходов на соответствующем полигоне, что привело к заражению окружающей среды прилегающей к полигону территории.

Он подозревался в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в крупном размере) и части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды).

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