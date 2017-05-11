Двое пенсионеров погибли в ДТП под Миассом

Как передает АН «Доступ», на 1764 километре трассы столкнулись ВАЗ-21074 и Volvo Trucks.

Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу встречному транспорту, выезжая с прилегающей территории. От удара иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в припаркованный КамАЗ.

В отделении пропаганды ГИБДД Миасса уточнили, что на месте погибли водитель и пассажир ВАЗа — им было 79 и 80 лет.

«ФедералПресс» напоминает, что вчера виновника смертельной аварии в Челябинской области отправили в колонию. Водитель МАЗа не остановился на красный свет и столкнулся с легковушкой. Двое погибли.