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13:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Двое пенсионеров погибли в ДТП под Миассом

МИАСС, 11 мая, ФедералПресс. В ДТП на М-5 под Миассом погибли два человека.

Как передает АН «Доступ», на 1764 километре трассы столкнулись ВАЗ-21074 и Volvo Trucks.

Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу встречному транспорту, выезжая с прилегающей территории. От удара иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в припаркованный КамАЗ.

В отделении пропаганды ГИБДД Миасса уточнили, что на месте погибли водитель и пассажир ВАЗа — им было 79 и 80 лет.

«ФедералПресс» напоминает, что вчера виновника смертельной аварии в Челябинской области отправили в колонию. Водитель МАЗа не остановился на красный свет и столкнулся с легковушкой. Двое погибли.

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