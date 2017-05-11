Малыш, ползающий по карнизу открытого окна девятиэтажки, напугал челябинцев

Ребёнка в окне дома в Металлургическом районе Челябинска заметили жильцы и выложили фотографию в одной из групп в социальной сети.

Сегодня, 11 мая, жильцы дома по улице Пети Калмыкова, 14а заметили маленького ребёнка, ползающего по карнизу открытого окна девятиэтажки.