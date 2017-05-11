Малыш, ползающий по карнизу открытого окна девятиэтажки, напугал челябинцев
Очевидцы выложили фотографию в Интернет.
Очевидцы выложили фотографию в Интернет.
Ребёнка в окне дома в Металлургическом районе Челябинска заметили жильцы и выложили фотографию в одной из групп в социальной сети.
Сегодня, 11 мая, жильцы дома по улице Пети Калмыкова, 14а заметили маленького ребёнка, ползающего по карнизу открытого окна девятиэтажки.
«Позвоните в полицию, сейчас он в окне, через минуту за ним», — комментируют фотографию пользователи в соцсети.
Напомним, неделю назад маленький ребёнок оказался подвешенным за перилами балкона второго этажа в Челябинске, фотографиями также поделились очевидцы в соцсети.