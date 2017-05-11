Житель Башкирии пытался подкупить директора колледжа взяткой в 3 миллиона
Мужчина незаконно завладел 9 объектами недвижимости.
Мужчина незаконно завладел 9 объектами недвижимости.
Обычное гражданское дело переросло в уголовное: сотрудники УФСБ по РБ выявили факт покушения на дачу взятки в особо крупном размере.
34-летний уфимец от имени своей мамы, которая является предпринимателем, прикупил 9 зданий, принадлежащих столичному колледжу. Как выяснилось, незаконно. В одном из городских судов начали рассматривать дело, чтобы забрать недвижимость и передать в собственность республики.
Чтобы изменить ход дела, ответчик предложил директору колледжа «подарить» одно из зданий стоимостью 3 миллиона рублей взамен на то, что тот поддержит в суде его сторону. Но руководитель учебного заведения отказался, а искусителя сдал сотрудникам ФСБ. По факту возбудили уголовное дело.
— Расследование завершено, доказательства собраны. Когда обвиняемый получит копию обвинительного заключения, дело передадут в суд, — поведали в