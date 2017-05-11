Водитель легковушки погиб после столкновения с «ГАЗелью»

По предварительным данным, 33-летний водитель на «Ладе» выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель».

В результате происшествия водитель «Лады» погиб на месте. Его 29-летний пассажир и 35-летний водитель «ГАЗели» были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.