Водитель легковушки погиб после столкновения с «ГАЗелью»
Вечером 10 мая в Успенском районе на автодороге «Кавказ» в ДТП погиб человек, двое пострадали.
Вечером 10 мая в Успенском районе на автодороге «Кавказ» в ДТП погиб человек, двое пострадали.
По предварительным данным, 33-летний водитель на «Ладе» выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель».
В результате происшествия водитель «Лады» погиб на месте. Его 29-летний пассажир и 35-летний водитель «ГАЗели» были госпитализированы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.