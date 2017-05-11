10 случаев незаконной рыбной ловли зарегистрировано в Иркутской области за пару дней

Жители Усолья-Сибирского в Приангарье привлечены к административной ответственности за незаконную ловлю рыбы. Правоохранители зарегистрировали 10 подобных случаев за пару дней. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в ходе специальных рейдов, организованных совместно с представителями Иркутского отдела рыбоохраны, выявляют граждан, нарушающих правила рыбной ловли на водоемах района.

«В частности, на берегу Ангары в урочище Муровая, расположенном в пяти км от поселка Железнодорожного, участковый уполномоченный полиции застал на месте правонарушения — 57-летнего местного жителя, который организовал рыбный промысел с использованием рыболовных сетей. Второго 56-летнего браконьера, также оснащенного сетями, полицейские задержали в акватории Ангары на следующий день. Еще один 35-летний злоумышленник занимался запрещенной рыбалкой в трех км от поселка Железнодорожного. А 30-летний житель Усолья-Сибирского решил расставить сети на реке прямо в черте города», — сообщили в пресс-службе.

В отношении всех правонарушителей составлены административные протоколы. Орудия лова у них изъяты.

Полиция напоминает, что нарушение правил, регламентирующих рыбную ловлю, влечет наложение административных штрафов. Для физических лиц они составляют от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, законом предусмотрена конфискация судна браконьера и орудий лова.