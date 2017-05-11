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14:19 (мск), источник: "Российская газета"

Осужденный ловец покемонов включен в список экстремистов

Екатеринбургский блогер, снимавший видеоролики о ловле покемонов в Храме-на-Крови, включат в список экстремистов.

«На Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом», — прокомментировал агентству РИА Новости вынесенный сегодня приговор адвокат молодого человека Алексей Бушмаков.

Как пояснил защитник, это означает, в частности, блокирование банковских счетов, невозможность свободно передвигаться, а также — создавать некоммерческие организации и фонды.

Напомним, в Верх-Исетском районном суде сегодня вынесли приговор по нашумевшему делу Руслана Соколовского. В середине августа прошлого года пользователи Сети ознакомились с его роликом, запечатлевшим процесс поимки виртуальных зверей в церкви, сопровождавшийся нецензурной лексикой и глумливыми замечаниями. На суде автор видео уверял, что делал их ради денег и славы, и не хотел оскорбить ничьих чувств.

Блогер обвинялся по трем статьям — возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ), нарушение права на свободу вероисповеданий (ст. 148 УК РФ) и владение гаджетом для ведения тайной записи (ст. 138.1 УК РФ). Он был признан виновным по всем пунктам.

Суд приговорил молодого человека к трем с половиной годам условно с испытательным сроком три года, в случае нарушения условий которого наказание может быть ужесточено.

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