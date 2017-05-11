Калининградец фиктивно похоронил отца, чтобы продать квартиру

В квартире, которую планировал «реализовать» мужчина, был прописан 57-летний мужчина. Почему родственники не смогли договориться — неизвестно, но сын, чтобы все же реализовать задуманное, решил нарушить закон.

«По предварительным данным, калининградец предъявил в управляющую компанию свидетельство о смерти отца и приложил к документу заявление о снятии родственника с регистрационного учета в квартире. Пенсионер был выписан из занимаемой жилплощади», — сообщили в УМВД.

Но вовремя выяснилось, что мужчина на самом деле жив, а свидетельство о его смерти — «липовое».

За использование заведомо подложного документа против калининградца возбудили уголовное дело. Ему грозит до полугода тюрьмы.