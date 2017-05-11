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17:23 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградец фиктивно похоронил отца, чтобы продать квартиру

29-летний житель Калининграда пытался продать квартиру, фиктивно похоронив своего отца. Подробности скандальной сделки сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

В квартире, которую планировал «реализовать» мужчина, был прописан 57-летний мужчина. Почему родственники не смогли договориться — неизвестно, но сын, чтобы все же реализовать задуманное, решил нарушить закон.

«По предварительным данным, калининградец предъявил в управляющую компанию свидетельство о смерти отца и приложил к документу заявление о снятии родственника с регистрационного учета в квартире. Пенсионер был выписан из занимаемой жилплощади», — сообщили в УМВД.

Но вовремя выяснилось, что мужчина на самом деле жив, а свидетельство о его смерти — «липовое».

За использование заведомо подложного документа против калининградца возбудили уголовное дело. Ему грозит до полугода тюрьмы.

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