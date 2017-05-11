Квартиру предпринимателя на юго-западе Москвы обокрали на 15 млн руб

По словам собеседника агентства, в полицию обратился 34-летний руководитель московской компании, который сообщил, что из его квартиры на Ленинском проспекте, д. 111, корп. 1 пропали деньги и личные вещи. «Установлено, что неизвестный путем подбора ключей проник внутрь и похитил платиновый слиток массой 50 гр., шесть пар золотых часов Rolex, золотые ювелирные изделия, а также 600 тыс. руб. и 4 тыс. долл. наличными, после чего скрылся», — сказал источник, уточнив, что материальный ущерб составил 15 млн руб.

Он добавил, что по факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.