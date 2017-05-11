Квартиру предпринимателя на юго-западе Москвы обокрали на 15 млн руб

По словам собеседника агентства, в полицию обратился 34-летний руководитель московской компании, который сообщил, что из его квартиры на Ленинском проспекте, д. 111, корп. 1 пропали деньги и личные вещи. «Установлено, что неизвестный путем подбора ключей проник внутрь и похитил платиновый слиток массой 50 гр., шесть пар золотых часов Rolex, золотые ювелирные изделия, а также 600 тыс. руб. и 4 тыс. долл. наличными, после чего скрылся», — сказал источник, уточнив, что материальный ущерб составил 15 млн руб.
Он добавил, что по факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Кроме того, источник заметил, что жертвами воров стали по меньшей мере трое жильцов указанного дома, все они обратились с заявлениями о квартирных кражах. В частности, у женщины, работающей заместителем генерального директора компании-туроператора, из квартиры пропали сумка Louis Vuitton, по паре швейцарских часов марок Rado и Frederique Constant, а также две пары часов TAG Heuer. Материальный ущерб составил 750 тыс. руб. Еще один потерпевший заявил, что из его жилища пропали кварцевые часы. По всем заявлениям возбуждены уголовные дела. Полиция установила, что кражи были совершены в период майских праздников, когда хозяев не было дома.