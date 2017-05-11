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14:14 (мск), источник: Nakanune.ru

Студент екатеринбургского вуза угрожал насилием полицейскому, который остановил его за нарушение ПДД

Возбуждено уголовное дело против 21-летнего студента одного из екатеринбургских вузов. Молодой человек угрожал насилием полицейскому.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 22 апреля студент управлял автомобилем с нарушением правил дорожного движения, за что был привлечен к административной ответственности. В дальнейшем он выяснил место жительства сотрудника ГИБДД, привлекшего его, пришел к его дому и вызвал полицейского «поговорить».

Уже в ходе беседы молодой человек высказал угрозы применения насилия в адрес стража порядка. Тот сообщил о произошедшем инциденте в отдел полиции. В итоге было возбуждено уголовное дело.

Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления. За угрозы студенту может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.

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