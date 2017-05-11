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14:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Видео: в Перми микроавтобус столкнулся с ВАЗом и вылетел на тротуар

Водитель легковушки попал в реанимацию, сбитый пешеход — на операционный стол.

Медики Кировского района Перми борются за жизнь двух пострадавших в аварии. ДТП произошло 11 мая на перекрестке улиц Ласьвинской и Богдана Хмельницкого.

«По предварительной информации сегодня около полудня микроавтобус “Форд — Транзит” двигался по улице Ласьвинской в сторону Маршала Рыбалко. На перекрестке с улицей имени Богдана Хмельницкого он проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В момент удара обе машины отбросило в сторону на пешехода», — сообщили корреспонденту «АиФ — Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ДТП серьезно пострадали два человека: водитель «десятки» сейчас в реанимации, женщине-пешеходу делают операцию. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

Предполагаемого виновника ДТП, 19-летнего водителя автобуса, направили на медицинское освидетельствование.

В полиции полагают, что, возможно, в ДТП есть и другие пострадавшие, так как «Форд» совершал маршрутный рейс. В момент, когда на место прибыли правоохранители, пассажиров в микроавтобусе уже не было. Возможно, кто-то из них мог обратиться за медицинской помощью самостоятельно.

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