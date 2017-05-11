Видео: в Перми микроавтобус столкнулся с ВАЗом и вылетел на тротуар
Водитель легковушки попал в реанимацию, сбитый пешеход — на операционный стол.
Водитель легковушки попал в реанимацию, сбитый пешеход — на операционный стол.
Медики Кировского района Перми борются за жизнь двух пострадавших в аварии. ДТП произошло 11 мая на перекрестке улиц Ласьвинской и Богдана Хмельницкого.
«По предварительной информации сегодня около полудня микроавтобус “Форд — Транзит” двигался по улице Ласьвинской в сторону Маршала Рыбалко. На перекрестке с улицей имени Богдана Хмельницкого он проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В момент удара обе машины отбросило в сторону на пешехода», — сообщили корреспонденту «АиФ — Прикамье» в
В ДТП серьезно пострадали два человека: водитель «десятки» сейчас в реанимации,
Предполагаемого виновника ДТП, 19-летнего водителя автобуса, направили на медицинское освидетельствование.
В полиции полагают, что, возможно, в ДТП есть и другие пострадавшие, так как «Форд» совершал маршрутный рейс. В момент, когда на место прибыли правоохранители, пассажиров в микроавтобусе уже не было. Возможно,