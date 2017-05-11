Четверо подростков 13−15 лет сбежали из детдома под Омском и пропали
Полицейские разыскивают трех парней и одну девочку, которые 10 мая самовольно покинули детский дом в Муромцевском районе.
Полицейские разыскивают трех парней и одну девочку, которые 10 мая самовольно покинули детский дом в Муромцевском районе.
Дети пропали вчетвером:
Геннадий Блинов, 14 лет, рост 154 см, худощавый, русые волосы, ушел в
Илья Байчаров, 13 лет, на вид 11−12 лет, рост 135−140 см, худощавый, темные волосы, ушел в красной куртке, черных спортивных штанах и кедах.
Михаил Юрьев, 15 лет, рост 165 см, худощавый,
Анастасия Панафидина, 13 лет, рост 170 см, плотного телосложения, голубые глаза, темные волосы, была одета в светлую куртку,
Детей ищут во всех возможных местах их появления, опрашиваются одноклассники и знакомые. Всех, кому