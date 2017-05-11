Четверо подростков 13−15 лет сбежали из детдома под Омском и пропали

Михаил Юрьев, 15 лет, рост 165 см, худощавый, светло-русые волосы, был в серой кофте и светлых штанах.

Илья Байчаров, 13 лет, на вид 11−12 лет, рост 135−140 см, худощавый, темные волосы, ушел в красной куртке, черных спортивных штанах и кедах.

Геннадий Блинов, 14 лет, рост 154 см, худощавый, русые волосы, ушел в темно-сером спортивном костюме.

Анастасия Панафидина, 13 лет, рост 170 см, плотного телосложения, голубые глаза, темные волосы, была одета в светлую куртку, светло-синие джинсы, кроссовки.