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14:31 (мск), источник: СуперОмск

Четверо подростков 13−15 лет сбежали из детдома под Омском и пропали

Полицейские разыскивают трех парней и одну девочку, которые 10 мая самовольно покинули детский дом в Муромцевском районе.

Дети пропали вчетвером:

Геннадий Блинов, 14 лет, рост 154 см, худощавый, русые волосы, ушел в темно-сером спортивном костюме.

Илья Байчаров, 13 лет, на вид 11−12 лет, рост 135−140 см, худощавый, темные волосы, ушел в красной куртке, черных спортивных штанах и кедах.

Михаил Юрьев, 15 лет, рост 165 см, худощавый, светло-русые волосы, был в серой кофте и светлых штанах.

Анастасия Панафидина, 13 лет, рост 170 см, плотного телосложения, голубые глаза, темные волосы, была одета в светлую куртку, светло-синие джинсы, кроссовки.

Детей ищут во всех возможных местах их появления, опрашиваются одноклассники и знакомые. Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, просят сообщить в полицию.

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