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14:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе полицейские задержали двух мотоциклистов

Один из гаишников пострадал во время операции.

Днем 10 мая сотрудникам ОГИБДД по Уфе пришлось погоняться за двумя байкерами на «Ямахах». В итоге развернулась целая спецоперация.

В начале второго на Демском повороте в сторону Сипайлово мимо инспекторов ДПС пронеслись два мотоцикла без госномеров. Стражи порядка пытались остановить водителей, но те проигнорировали требования полицейских. Тогда гаишники пустились в погоню, как и положено: с маячками и спецсигналом.

В итоге байкеров-нарушителей задержали в Сипайлово.

— Один мотоцикл остановили напротив ул. М. Жукова, 18. При задержании «Ямаха» упала, полицейский ранил ногу. Второго водителя задержали напротив дома № 3 по улице Набережной, — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Водителям грозит до 15 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

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