В Уфе полицейские задержали двух мотоциклистов
Один из гаишников пострадал во время операции.
Один из гаишников пострадал во время операции.
Днем 10 мая сотрудникам ОГИБДД по Уфе пришлось погоняться за двумя байкерами на «Ямахах». В итоге развернулась целая спецоперация.
В начале второго на Демском повороте в сторону Сипайлово мимо инспекторов ДПС пронеслись два мотоцикла без госномеров. Стражи порядка пытались остановить водителей, но те проигнорировали требования полицейских. Тогда гаишники пустились в погоню, как и положено: с маячками и спецсигналом.
В итоге
— Один мотоцикл остановили напротив ул. М. Жукова, 18. При задержании «Ямаха» упала, полицейский ранил ногу. Второго водителя задержали напротив дома № 3 по улице Набережной, — рассказали в
Водителям грозит до 15 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.