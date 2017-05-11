Легковушка сбила девочку на пешеходном переходе в Ростове
По факту инцидента начата проверка.
По факту инцидента начата проверка.
Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе в центре Ростова 11 мая.
Как сообщает
По предварительным данным, автомобиль Renault Logan сбил девочку 2015 года рождения, которая переходила с бабушкой дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате происшествия ребенок с травмами доставлен в больницу.
Полиция начала проверку по факту инцидента.