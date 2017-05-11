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14:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Легковушка сбила девочку на пешеходном переходе в Ростове

По факту инцидента начата проверка.

Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе в центре Ростова 11 мая.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло около 13.00 в переулке Халтуринском.

По предварительным данным, автомобиль Renault Logan сбил девочку 2015 года рождения, которая переходила с бабушкой дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия ребенок с травмами доставлен в больницу.

Полиция начала проверку по факту инцидента.

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