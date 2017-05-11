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15:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Угнанную в Воронеже Audi нашли в Омской области спустя 12 лет

Полицейские вычислили машину по номеру кузова.

Омские полицейские обнаружили угнанную в Воронеже иномарку, сообщила пресс-служба управления МВД по Омской области в среду, 10 мая. Audi A6 угнали в 2005 году.

Автоинспекторы остановили машину на стационарном посту «Русско-Полянский» на юго-востоке Омской области. Иномаркой управлял 27-летний местный житель. При проверке по информационным базам данных выяснилось, что автомобиль с аналогичным идентификационным номером кузова с 2005 года находится в розыске ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники ДПС назначили автотехническое исследование, чтобы проверить подлинность идентификационных номеров агрегатов автомобиля. Иномарку поместят на спецстоянку до окончания предварительной проверки.

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