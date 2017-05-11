Угнанную в Воронеже Audi нашли в Омской области спустя 12 лет
Полицейские вычислили машину по номеру кузова.
Полицейские вычислили машину по номеру кузова.
Омские полицейские обнаружили угнанную в Воронеже иномарку, сообщила
Автоинспекторы остановили машину на стационарном посту «Русско-Полянский» на
Сотрудники ДПС назначили автотехническое исследование, чтобы проверить подлинность идентификационных номеров агрегатов автомобиля. Иномарку поместят на спецстоянку до окончания предварительной проверки.