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15:00 (мск), источник: РИА Новости

В России появятся телепередачи, направленные на противодействие терроризму

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телевизионные и радиопередачи, цель которых — формировать в обществе устойчивое неприятие идеологии терроризма, готовятся в России, это одна из мер, направленных на противодействие экстремистской и террористической деятельности в стране, сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.

Источник: РИА Новости
Противодействие распространению радикальной идеологии является одной из основных задач в области профилактики терроризма и экстремизма. Без ее решения стратегическая победа в борьбе с терроризмом невозможна.
Алексей Павлов
Помощник секретаря Совета безопасности РФ

Для эффективного решения этой задачи необходим комплексный подход и участие как органов государственной власти, так и различных институтов гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательных структур, общественных и религиозных организаций, а также средств массовой информации, отметил Павлов.

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«В настоящее время спланированы и реализуются мероприятия по подготовке информационно-разъяснительных радио- и телевизионных передач, проведению бесед в соответствующих аудиториях, социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористического характера», — сказал он.

Кроме того, идет работа по предупреждению проникновения радикальных течений в систему религиозного образования, выявлению и изъятию из обращения бумажных и электронных носителей информации, содержащих экстремистские материалы, подготовке педагогов, психологов и социальных работников, специализирующихся на данном направлении, мониторингу общественного мнения и т.п., при этом основное внимание уделяется работе с молодежью, наиболее подверженной влиянию радикальных идей, добавил Павлов.

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