В России появятся телепередачи, направленные на противодействие терроризму

Противодействие распространению радикальной идеологии является одной из основных задач в области профилактики терроризма и экстремизма. Без ее решения стратегическая победа в борьбе с терроризмом невозможна.

Для эффективного решения этой задачи необходим комплексный подход и участие как органов государственной власти, так и различных институтов гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательных структур, общественных и религиозных организаций, а также средств массовой информации, отметил Павлов.

«В настоящее время спланированы и реализуются мероприятия по подготовке информационно-разъяснительных радио- и телевизионных передач, проведению бесед в соответствующих аудиториях, социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористического характера», — сказал он.

Кроме того, идет работа по предупреждению проникновения радикальных течений в систему религиозного образования, выявлению и изъятию из обращения бумажных и электронных носителей информации, содержащих экстремистские материалы, подготовке педагогов, психологов и социальных работников, специализирующихся на данном направлении, мониторингу общественного мнения и т.п., при этом основное внимание уделяется работе с молодежью, наиболее подверженной влиянию радикальных идей, добавил Павлов.