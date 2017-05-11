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16:35 (мск), источник: Kazinform

393 кг наркотиков привез в Актау КамАЗ вместе с овощами с юга

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В Актау была задержана крупная партия наркотиков — 387 кг марихуаны и 6 кг гашиша, доставленных в Актау из Жамбыла вместе с партией овощей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Партия наркотиков была обнаружена 10 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Мангистауской области в 23 микрорайоне. Там был задержан КамАЗ с тремя гражданами РК. Двое из них являются уроженцами Меркенского района Жамбылской области, другой из Южного Казахстана.

«Полицейские обыскали не только кабину машины, но и бортовую часть и под овощами (лук, капуста) изъяли 14 мешков с марихуаной общим весом 387 кг 680 граммов, а также 3 пакета с гашишом общим весом 6 кг 880 граммов. В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что наркотики задержанные изготовили и расфасовали по пакетам и мешкам, находясь в Жамбылской области, затем скрыли наркотики под овощами в автомобиле КамАЗ и привезли на территорию города Актау для дальнейшего сбыта, — рассказали сотрудники управления.

Представитель пресс-службы департамента внутренних дел Мангистауской области Шолпан Юлдашева уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.297 ч.3 УК РК, «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» в особо крупном размере. Задержанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

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