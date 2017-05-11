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15:21 (мск), источник: СуперОмск

Только вышедший из колонии мужчина снова украл, чтобы покинуть Омск

В Омске на ж/д вокзале была совершена кража из поезда «Кисловодск — Новокузнецк», которая была раскрыта по горячим следам.

В транспортную полицию обратилась одна из пассажирок поезда — пока она выходила с ребенком на перрон, в вагон зашел мужчина, открыл рундук и забрал оттуда дорогостоящий ноутбук. О случившемся женщине рассказали пассажиры соседнего полукупе.

Вскоре в одном из близлежащих ломбардов обнаружили искомый ноутбук — его сдал 32-летний уроженец Казахстана. Мужчина заявил, что ему срочно нужны деньги для отъезда на родину, и даже предоставил свои документы. Через 30 минут казахстанца задержали в рейсовом автобусе до Павлодара, сообщила пресс-служба сибирской транспортной полиции.

Оказалось, что данный мужчина в прошлом году был осужден за аналогичное преступление и освободился из колонии только 5 мая.

Сейчас его водворили в СИЗО и завели на него дело за кражу. Теперь ему грозит вновь лишение свободы сроком до пяти лет.

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