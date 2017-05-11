Лось погиб в результате ДТП в Нижегородской области

Лось погиб в результате ДТП в Володарском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла на дороге М-7 «Волга- Володарск». Водитель автомобиля «Лада 210740» не успел затормозить перед вышедшим на дорогу животным и сбил его. Личность автомобилиста установлена. В настоящее время идет сбор материала для предъявления соответствующего иска страховой компании. Погибшему животному было около года.

Всего в Нижегородской области с начала года зарегистрировано шесть случаев ДТП с участием диких животных.