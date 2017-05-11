На дороге, ведущей в омский горсовет, провалился асфальт

Один из подписчиков паблика «Аварийный Омск» сообщил о провалившемся асфальте на улице Пушкина. Под колесами его авто провалился асфальт. Из образовавшейся ямы хлещет кипяток.

«Сегодня напротив прокуратуры на Пушкина со мной произошла неприятная ситуация. Под колесами в буквальном смысле провалился асфальт, в дыре хлещет кипяток. Будьте осторожны на данном участке дороги», — сообщил анонимный автор поста.