На дороге, ведущей в омский горсовет, провалился асфальт
Яма образовалась под иномаркой, владелец которой сообщил об инциденте в соцсетях.
Яма образовалась под иномаркой, владелец которой сообщил об инциденте в соцсетях.
Один из подписчиков паблика «Аварийный Омск» сообщил о провалившемся асфальте на улице Пушкина. Под колесами его авто провалился асфальт. Из образовавшейся ямы хлещет кипяток.
«Сегодня напротив прокуратуры на Пушкина со мной произошла неприятная ситуация. Под колесами в буквальном смысле провалился асфальт, в дыре хлещет кипяток. Будьте осторожны на данном участке дороги», — сообщил анонимный автор поста.
На фото заметно, что асфальт провалился на участке дороги, ведущей к Омскому городскому Совету. Со стороны улицы Пушкина в здание подъезжают депутаты ОГС и чиновники мэрии.
Провал асфальта образовался рядом со входом в музей «Либеров-Центр», где находится теплотрасса. Авария могла произойти именно там,