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15:25 (мск), источник: СуперОмск

На дороге, ведущей в омский горсовет, провалился асфальт

Яма образовалась под иномаркой, владелец которой сообщил об инциденте в соцсетях.

Один из подписчиков паблика «Аварийный Омск» сообщил о провалившемся асфальте на улице Пушкина. Под колесами его авто провалился асфальт. Из образовавшейся ямы хлещет кипяток.

«Сегодня напротив прокуратуры на Пушкина со мной произошла неприятная ситуация. Под колесами в буквальном смысле провалился асфальт, в дыре хлещет кипяток. Будьте осторожны на данном участке дороги», — сообщил анонимный автор поста.

На фото заметно, что асфальт провалился на участке дороги, ведущей к Омскому городскому Совету. Со стороны улицы Пушкина в здание подъезжают депутаты ОГС и чиновники мэрии.

Провал асфальта образовался рядом со входом в музей «Либеров-Центр», где находится теплотрасса. Авария могла произойти именно там, из-за чего горячая вода разрушила асфальт.

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