Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих
Карпин дал прогноз на матч ЛЕ «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Суд не отдаст ей внучку": Дана Борисова высказалась о матери
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
16:51 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В отношении приемной семьи из Волгоградской области возбуждено два уголовных дела

В Чернышковском районе отстранены от должности несколько работников отдела опеки и попечительства. Принятие кадровых решений связано с похищением 3-летнего малыша.

Пару, которая насильно вывезла ребенка из Ростовской области, задержали в Чернышковском районе. В семье, которая похитила малыша, воспитывались четверо приемных детей. 10 мая на окраине хутора Ярской было обнаружено тело одного из них. На месте происшествия работала съемочная группа.

Подробнее — смотрите видеосюжет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 За час до смерти она молила полицию о защите, но в ответ над ней лишь посмеялись
Мужчина убил пятерых родственников, не одобривших его невесту
За час до смерти она молила полицию о защите, но в ответ над ней лишь посмеялись
МИД ответил на претензии СМИ из-за фото Лаврова и Трампа
Северная Корея заявила о праве безжалостно карать американцев
AP: Эр-Рияд оплатил кампанию против акта о терактах 11 сентября
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Сборная России играет вничью с Данией после первого периода
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь