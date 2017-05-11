В отношении приемной семьи из Волгоградской области возбуждено два уголовных дела
В Чернышковском районе отстранены от должности несколько работников отдела опеки и попечительства. Принятие кадровых решений связано с похищением 3-летнего малыша.
В Чернышковском районе отстранены от должности несколько работников отдела опеки и попечительства. Принятие кадровых решений связано с похищением 3-летнего малыша.
Пару, которая насильно вывезла ребенка из Ростовской области, задержали в Чернышковском районе. В семье, которая похитила малыша, воспитывались четверо приемных детей. 10 мая на окраине хутора Ярской было обнаружено тело одного из них. На месте происшествия работала съемочная группа.
Подробнее — смотрите видеосюжет.