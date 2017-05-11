В отношении приемной семьи из Волгоградской области возбуждено два уголовных дела

Пару, которая насильно вывезла ребенка из Ростовской области, задержали в Чернышковском районе. В семье, которая похитила малыша, воспитывались четверо приемных детей. 10 мая на окраине хутора Ярской было обнаружено тело одного из них. На месте происшествия работала съемочная группа.

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