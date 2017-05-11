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15:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК проверит сообщение об отключении коммуникаций у многодетной семьи

Следователи проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Следователи проверяют информацию об отключении коммуникаций в доме у многодетной семьи в Нижегородской области, сообщает Следственное управление СК по региону.

5 мая в сюжете региональной телекомпании прошел сюжет о том, что в доме, где живет многодетная мать, отключили коммуникации.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел организовали доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.

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