СК проверит сообщение об отключении коммуникаций у многодетной семьи

Следователи проверяют информацию об отключении коммуникаций в доме у многодетной семьи в Нижегородской области, сообщает Следственное управление СК по региону.

5 мая в сюжете региональной телекомпании прошел сюжет о том, что в доме, где живет многодетная мать, отключили коммуникации.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел организовали доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.