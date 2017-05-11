Вылет самолета из Пулково в Анталью задерживается почти на день

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, отправка рейса № 9315 задержана из-за позднего прибытия самолета в Петербург.

Так как о задержке вылета объявили заранее, большинство пассажиров разъехались по домам. Тем, кто по каким-то причинам не смог покинуть Пулково, перевозчик предоставил гостиницу.