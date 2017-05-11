Вылет самолета из Пулково в Анталью задерживается почти на день
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Рейс авиакомпании «Вим-Авиа», который должен был вылететь в четверг в 03.55 из Петербурга в Анталью, задержан до 22.15, следует из данных
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Рейс авиакомпании «Вим-Авиа», который должен был вылететь в четверг в 03.55 из Петербурга в Анталью, задержан до 22.15, следует из данных
Как сообщили РИА Новости в
Так как о задержке вылета объявили заранее, большинство пассажиров разъехались по домам. Тем, кто по