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19:15 (мск), источник: РИА Новости

Вылет самолета из Пулково в Анталью задерживается почти на день

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Рейс авиакомпании «Вим-Авиа», который должен был вылететь в четверг в 03.55 из Петербурга в Анталью, задержан до 22.15, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Источник: РИА Новости

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, отправка рейса № 9315 задержана из-за позднего прибытия самолета в Петербург.

Так как о задержке вылета объявили заранее, большинство пассажиров разъехались по домам. Тем, кто по каким-то причинам не смог покинуть Пулково, перевозчик предоставил гостиницу.

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